У Вишгороді люди у формі "викурювали" водія з авто газом. Міноборони проводить перевірку

У Міноборони заявили, що подібні дії неприпустимі і підривають довіру до ЗСУ

Кадри з місця події (скриншот відео)

Міноборони разом із правоохоронцями проводять перевірку інциденту у Вишгороді, де, ймовірно, представники військкомату "викурювали" водія газом з авто. Про це повідомили у відомстві.

"Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації. Всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України", – заявили в міністерстві.

У Міноборони підкреслили, що подібні дії є недопустимими та підривають довіру до Збройних Сил України і сектора безпеки. Будь-які дії, які суперечать закону та принципам служби у ЗСУ, "категорично засуджуються", додали в оборонному відомстві.

19 грудня в соціальних мережах поширили відео, на якому люди у військовій та поліційній формах щось задували в авто. Ймовірно, це були представники Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК СП) та поліціянт.

За непідтвердженими даними, вони задували газ у салон авто, в якому, ймовірно, перебував військовозобов’язаний. Після цього люди у формі здійснили підпал, щоб, ймовірно, змусити пасажира вийти.