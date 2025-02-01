У Рівному стався вибух в будівлі ТЦК. Є загибла особа та поранені

На місці вибуху працюють екстрені служби та правоохоронці

Нацполіція працює на місці вибуху (Фото: t.me/UA_National_Police)

У Рівному стався вибух у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Є загибла людина та поранені, повідомили в Нацполіції.

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Зазначається, що подія трапилася о 16:15. Наразі відомо про одну загиблу особу, а ще шестеро отримали поранення.

На місці працює слідчо-оперативна група, працівники Служби безпеки України та інші екстрені служби.

У Рівненському ТЦК зазначили, що після вибуху територію було оточено для забезпечення безпеки.

"Просимо громадян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних заяв від компетентних органів", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці працюють на місці вибуху (Фото: Нацполіція)