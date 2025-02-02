Убивство військового ТЦК у Пирятині – затримано двох жителів Полтавщини

Правоохоронці знайшли викрадений автомат у посадці, де його викинули підозрювані

Ілюстративне фото: Depositphotos

Двоє жителів Полтавської області отримали підозри у справі про вбивство військового територіального центру комплектування на автозаправній станції у Пирятині. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За даними слідства, 31 січня мешканець Полтави спільно з іншими мобілізованими їхав на навчання до військової частини у супроводі військовослужбовців Полтавського районного ТЦК.

Маючи намір ухилитися від служби, фігурант декілька разів дзвонив своєму знайомому з Лубен та повідомляв маршрут автобуса, а коли авто зупинилося на заправній станції у Пирятині, то другий фігурант вистрілив з рушниці, яку привіз з собою, в одного з супроводжуючих, чим спричинив у військового несумісні з життям вогнепальні поранення, повідомляють у прокуратурі.

Надалі житель Лубен заволодів автоматом потерпілого та разом з приятелем втік з місця події, фігурантів вдалося затримати їх за декілька годин, зазначають правоохоронці.

Під час обшуку у лубенця вилучили два корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Речові докази скеровано на експертизи.

Фото: Полтавська обласна прокуратура

Фото: Полтавська обласна прокуратура

Фото: Полтавська обласна прокуратура

Автомат військового знайшли у лісопосадці, де його викинули підозрювані, зауважують в прокуратурі.

Жителю Лубен інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством. Щонайбільше йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Іншого затриманого підозрюють у пособництві в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період. Максимальне покарання – вісім років тюрми.

Триває досудове розслідування, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.