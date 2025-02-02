Біля ТЦК у Павлограді стався вибух – постраждала людина
У Павлограді на Дніпропетровщині стався вибух біля районного територіального центру комплектування., є поранений. Про це повідомила обласна поліція.
Попередньо, чоловік отримав поранення через вибух невстановленого предмета.
Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько 18:40.
Правоохоронці проводять відповідні слідчі дії, деталі обіцяють надати згодом.
Напередодні, 1 лютого, у Рівному стався вибух у приміщенні ТЦК – через це загинула людина, є поранені.
- Внаслідок теракту у Дніпрі 14 грудня біля будівлі ТЦК загинула одна людина, є поранені, серед яких двоє поліціянтів.
- Того ж дня СБУ затримала місцевого, причетного до вибуху. Ним виявився раніше судимий 37-річний житель області.
- У січні в Дніпрі затримали подружжя, яке підозрюють у причетності до цього теракту.