Біля ТЦК у Павлограді стався вибух – постраждала людина

Фото: Нацполіція

У Павлограді на Дніпропетровщині стався вибух біля районного територіального центру комплектування., є поранений. Про це повідомила обласна поліція.

Попередньо, чоловік отримав поранення через вибух невстановленого предмета.

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько 18:40.

Правоохоронці проводять відповідні слідчі дії, деталі обіцяють надати згодом.

Напередодні, 1 лютого, у Рівному стався вибух у приміщенні ТЦК – через це загинула людина, є поранені.

Внаслідок теракту у Дніпрі 14 грудня біля будівлі ТЦК загинула одна людина, є поранені, серед яких двоє поліціянтів.

Того ж дня СБУ затримала місцевого, причетного до вибуху. Ним виявився раніше судимий 37-річний житель області.

У січні в Дніпрі затримали подружжя, яке підозрюють у причетності до цього теракту.