Біля ТЦК у Павлограді стався вибух – постраждала людина
Фото: Нацполіція

У Павлограді на Дніпропетровщині стався вибух біля районного територіального центру комплектування., є поранений. Про це повідомила обласна поліція.

Попередньо, чоловік отримав поранення через вибух невстановленого предмета.

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько 18:40.

Правоохоронці проводять відповідні слідчі дії, деталі обіцяють надати згодом.

Напередодні, 1 лютого, у Рівному стався вибух у приміщенні ТЦК – через це загинула людина, є поранені.

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