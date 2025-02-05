Теракт біля Павлоградського ТЦК: троє чоловіків отримали підозри від СБУ – фото

У прокуратурі уточнили, що підозрювані готувалися до здійснення теракту в іншому місці

Підозрюваний (Фото: СБУ)

Викрито трьох громадян, які, за версією слідства, 2 лютого вчинили теракт біля будівлі Павлоградського районного центру комплектування та соціальної підтримки в Дніпропетровській області. Про це повідомили Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та Національна поліція.

За даними СБУ, на замовлення російських спецслужб вони підірвали саморобний вибуховий пристрій біля будівлі ТЦК у Павлограді, унаслідок чого 24-річний військовослужбовець отримав осколкове поранення.

У Дніпрі та Одеській області правоохоронці протягом доби затримали всіх учасників агентурної групи, заявили в спецслужбі. Ними виявилося троє чоловіків віком 21 і 22 років, які шукали "легкі" заробітки в Telegram-каналах. Там їх дистанційно завербували представники російських спецслужб, запропонувавши гроші в обмін на співпрацю.

За інструкцією від куратора, мешканець Павлограда самостійно зробив вибухівку і заховав її у схроні поблизу власної оселі. Встановлено, що пристрій був начинений цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації.

Ще двоє підозрюваних, мешканці Одеської області, приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки. Звідти вони забрали пакет із вибухівкою та заклали її поблизу будівлі ТЦК. Вони також встановили напроти об’єкта приховану камеру відеоспостереження, яка мала фіксувати наслідки теракту.

Після цього росіяни віддалено активували вибухівку через виклик на мобільний телефон.

Правоохоронці затримали підозрюваних у своїх помешканнях, де вони "залягли на дно" і чекали на гроші від окупантів.

У прокуратурі уточнили, що підозрювані готувалися до здійснення терористичного акту в іншому місці.

Чоловікам оголошено про підозру у вчиненні теракту. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

2 лютого 2025 року Нацполіція повідомила, що біля будівлі ТЦК у Павлограді стався вибух, унаслідок чого поранення отримала одна людина.

Згодом Дніпропетровський обласний ТЦК повідомив, що стан постраждалого легкий.