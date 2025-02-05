Взрыв в ТЦК Ровно. СБУ установила, что Россия подорвала своего "агента"

Отмечается, что мужчине должны были заплатить за то, что он доставит взрывчатку в здание ТЦК

Здание ТЦК в Ровно (Фото: volynnews.com)

Служба безопасности Украины установила личность мужчины, погибшего при взрыве в Территориальном центре комплектования Ровно 1 февраля. По данным правоохранителей, им оказался "агент российской спецслужбы", которого умышленно ликвидировали.

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Отмечается, что погибший – 21-летний безработный мужчина из Житомирской области, который искал быстрые заработки в Телеграм-каналах. В одном из таких каналов его завербовал представитель российских спецслужб и предложил выполнить задание за денежное вознаграждение.

Подозреваемый прибыл в Ровно, а в рюкзаке привез самодельное взрывное устройство. По данным правоохранителей, взрывчатка была оснащена мобильным телефоном, к которому был удаленный доступ спецслужбы России. Еще один гаджет с "дистанционным управлением" мужчина держал в руках, заходя в здание ТЦК.

Отмечается, что российские спецслужбы через камеру зафиксировали, когда их "агент" вошел в здание, позвонили и тем самым активировали взрывчатку.

"Его намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он зашел внутрь здания... Установлено, что РФ заблаговременно подготовила ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта против Сил обороны", – сообщили в СБУ.

В результате происшествия мужчина погиб на месте, а восемь военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

Продолжается следствие по статье о террористическом акте. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и виновных.

Взрыв в ТЦК Ровно произошел 1 февраля в 16:15. На место оперативно прибыли правоохранители, СБУ и другие экстренные службы, место оцепили для прохожих. Сразу было известно об одном погибшем и шести раненых.