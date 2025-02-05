Взрыв в ТЦК Ровно. СБУ установила, что Россия подорвала своего "агента"
Служба безопасности Украины установила личность мужчины, погибшего при взрыве в Территориальном центре комплектования Ровно 1 февраля. По данным правоохранителей, им оказался "агент российской спецслужбы", которого умышленно ликвидировали.
Отмечается, что погибший – 21-летний безработный мужчина из Житомирской области, который искал быстрые заработки в Телеграм-каналах. В одном из таких каналов его завербовал представитель российских спецслужб и предложил выполнить задание за денежное вознаграждение.
Подозреваемый прибыл в Ровно, а в рюкзаке привез самодельное взрывное устройство. По данным правоохранителей, взрывчатка была оснащена мобильным телефоном, к которому был удаленный доступ спецслужбы России. Еще один гаджет с "дистанционным управлением" мужчина держал в руках, заходя в здание ТЦК.
Отмечается, что российские спецслужбы через камеру зафиксировали, когда их "агент" вошел в здание, позвонили и тем самым активировали взрывчатку.
"Его намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он зашел внутрь здания... Установлено, что РФ заблаговременно подготовила ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта против Сил обороны", – сообщили в СБУ.
В результате происшествия мужчина погиб на месте, а восемь военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.
Продолжается следствие по статье о террористическом акте. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и виновных.
Взрыв в ТЦК Ровно произошел 1 февраля в 16:15. На место оперативно прибыли правоохранители, СБУ и другие экстренные службы, место оцепили для прохожих. Сразу было известно об одном погибшем и шести раненых.
- 1 февраля в Киеве задержали 22-летнюю женщину из Львова, которая планировала теракт у здания СБУ.
- 3 февраля задержаны два агента РФ, которые готовили теракт возле райотдела полиции в Ровно.
- 5 февраля СБУ сообщила о подозрении трем мужчинам, которые могут быть причастны к теракту возле Павлоградского ТЦК.