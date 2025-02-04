СБУ: Два агента РФ готовили теракт против полицейских в Черновицкой области, их задержали
Правоохранители задержали двух местных жителей, которые, по версии следствия, готовили теракт против полицейских в Черновицкой области. Об этом сообщили Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора и Национальная полиция.
По данным СБУ, в Вижницком районе области задержаны двое мужчин, которые по заказу российских спецслужб готовились взорвать наряд полиции, прибывший по фейковому вызову на 102.
Для совершения теракта они заложили в заброшенном хозяйственном здании самодельное взрывное устройство, снаряженное шурупами для максимального поражения.
Взрывчатка была спрятана в мусорный мешок, а рядом в коробке из-под сока находился мобильный телефон, который снимал вход в здание.
Используя удаленный доступ к гаджету, оккупанты планировали активировать устройство, когда в здание зайдут полицейские. СБУ задержала обоих мужчин после того, как они установили взрывчатку и уже вошли в свои дома.
По данным следствия, фигурантами оказались двое местных жителей в возрасте 17 и 18 лет, которых россияне завербовали дистанционно. Они получили от своего российского куратора подробные инструкции по изготовлению взрывчатки и локации ее дальнейшего размещения.
Во время обысков в домах задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами подготовки теракта. Также в помещениях обнаружены компоненты для взрывчатки.
Мужчинам объявлено о подозрении в незаконном изготовлении взрывного устройства и законченном покушении на совершение теракта.
Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 12 лет с конфискацией имущества.
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- 3 февраля СБУ сообщила о задержании двух российских агентов. По данным следствия, они готовили теракт у районного управления полиции в Ровно.