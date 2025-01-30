СБУ: В Одессе агенты РФ подорвали взрывчатку возле дома волонтера, он погиб

Подозреваемый (Фото: Офис генпрокурора)

Украинские правоохранители заявили о разоблачении агентурной группы российских спецслужб, которая получила задание на серию терактов в Одесской области и подорвала взрывчатку у дома волонтера, в результате чего тот погиб. Об этом сообщили Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора и Национальная полиция.

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Подозреваемые были задержаны, когда они готовили взрыв возле одного из региональных райотделов полиции. По данным СБУ, они собирались поджечь несколько служебных автомобилей, а затем, когда полицейские появятся на месте пожара, дистанционно совершить подрыв самодельного взрывного устройства.

Следствие установило, что для того, чтобы воплотить этот план, они поселились в хостеле у объекта, приобрели четыре канистры бензина для поджога, а в заранее подготовленном тайнике держали замаскированную под огнетушитель взрывчатку.

Подозреваемые были задержаны на этапе подготовки к теракту. На их след удалось выйти во время расследования другого преступления – убийства волонтера, которое произошло 20 января. Тогда они подожгли авто местного активиста возле его дома, а когда он вышел тушить пожар – активировали взрывное устройство, спрятанное в лежавшем рядом рюкзаке.

Прокуратура уточнила, что подозреваемые около 22:40 подорвали самодельную взрывчатку у частного дома в Пересыпском районе Одессы. В результате теракта погиб 54-летний хозяин дома – местный предприниматель, занимавшийся волонтерством.

За совершение теракта задержанным обещали $2500. После совершения подрыва они позвонили по телефону "заказчику", который наблюдал за совершением преступления в режиме реального времени, и тот подтвердил выполнение задачи, за что перевел $1000, деньги они разделили между собой.

У задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

По данным следствия, подозреваемые – трое наркозависимых в возрасте от 23 до 45 лет, а также их 46-летний сообщник, ранее отбывавший наказание за кражи и разбой.

Установлено, что рецидивист действовал отдельно от остальной группы и отвечал за изготовление взрывчатки и их закладку в тайники.

Задержанные получили подозрения по статье о совершении террористического акта, что привело к гибели человека. Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП