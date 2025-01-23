Спрятали взрывчатку в игрушке. СБУ: Два агента РФ хотели подорвать полицейских в Житомире

Задержанный (Фото: Служба безопасности Украины)

Правоохранители сорвали попытку российских спецслужб совершить теракт против сотрудников полиции в Житомире. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

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По данным СБУ, задержаны двое мужчин, готовившихся подорвать наряд полиции, который должен был прибыть по фейковому вызову на 102. Для совершения теракта они заранее арендовали квартиру в городе и установили там два самодельных взрывных устройства.

Одна из взрывчаток была спрятана в мягкой игрушке, другая – подключена к мобильному телефону, камера которого снимала вход в квартиру.

С помощью удаленного доступа к этому гаджету они планировали активировать оба СВУ, когда в помещение через открытую дверь зайдут полицейские.

К этому времени подозреваемые должны были покинуть съемную квартиру и спрятаться в гостиничном номере для получения дальнейших указаний от своего российского куратора.

Сотрудники СБУ задержали мужчин в гостинице сразу после звонка на горячую линию Нацполиции.

Задержанными оказались двое жителей Днепропетровской области, которых россияне дистанционно завербовали через Telegram-каналы по поиску "легких" денег.

По инструкции оккупантов, мужчины автобусом прибыли в Житомир. После приезда в город они на мессенджер получили геолокацию тайника, из которого достали два пакета со взрывными устройствами для совершения теракта.

Экспертиза установила, что СВУ были снаряжены в термосах и начинены камнями для усиления действия в случае детонации.

Мужчинам вручено подозрение в законченном покушении на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

В ОГП уточнили, что подозреваемым по 19 лет. За выполнение "задания" им пообещали заплатить $3000. Оба подозреваемых заключили под стражу без права внесения залога.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

В ноябре 2024 года стало известно, что СБУ обезвредила в Харькове группировку, подозреваемую в подрыве авто с военным и подготовке других терактов.

В декабре правоохранительные органы задержали двух 14-летних подростков, которые, по версии следствия, взорвали взрывчатку возле райотдела полиции в Киевской области.

27 декабря правоохранители задержали мужчину и женщину, которые, по версии следствия, подорвали взрывчатку у здания ТЦК в Житомирской области.