Сховали вибухівку в іграшці. СБУ: Двоє агентів Росії планували підірвати поліціянтів у Житомирі

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

Правоохоронці зірвали спробу російських спецслужб вчинити теракт проти співробітників поліції у Житомирі. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

За даними СБУ, затримано двох чоловіків, які готувалися підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на 102. Для вчинення теракту вони завчасно орендували квартиру в місті та встановили там два саморобні вибухові пристрої.

Одна з вибухівок була схована у м’якій іграшці, інша – підключена до мобільного телефона, камера якого фільмувала вхід до помешкання.

За допомогою віддаленого доступу до цього гаджета вони планували активувати обидва СВП, коли до приміщення через відкриті двері зайдуть поліціянти.

До цього часу підозрювані мали залишити орендовану квартиру і сховатися в готельному номері для отримання подальших вказівок від свого російського куратора.

Співробітники СБУ затримали чоловіків у готелі одразу після дзвінка на гарячу лінію Нацполіції.

Затриманими виявилося двоє мешканців Дніпропетровської області, яких росіяни дистанційно завербували через Telegram-канали з пошуку "легких" грошей.

За інструкцією окупантів, чоловіки автобусом прибули до Житомира. Після приїзду до міста вони на месенджер отримали геолокацію схованки, з якої дістали два пакунки з вибуховими пристроями для вчинення теракту.

Експертиза встановила, що СВП були споряджені в термосах і начинені камінням для підсилення дії у разі детонації.

Чоловікам вручена підозра у закінченому замаху на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

В ОГП уточнили, що підозрюваним по 19 років. За виконання "завдання" їм пообіцяли заплатити $3000. Обох підозрюваних взяли під варту без права внесення застави.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

У листопаді 2024 року стало відомо, що СБУ знешкодила у Харкові угруповання, яке підозрюють у підриві авто з військовим та підготовці інших терактів.

У грудні правоохоронні органи затримали двох 14-річних хлопців, які, за версією слідства, підірвали вибухівку біля райвідділу поліції у Київській області.

27 грудня правоохоронці затримали чоловіка та жінку, які, за версією слідства, підірвали вибухівку біля будівлі ТЦК у Житомирській області.