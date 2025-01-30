СБУ: В Одесі агенти РФ підірвали вибухівку біля будинку волонтера, він загинув

Підозрюваний (Фото: Офіс генпрокурора)

Українські правоохоронці заявили про викриття агентурної групи російських спецслужб, яка отримала завдання на серію терактів в Одеській області й підірвала вибухівку біля будинку волонтера, унаслідок чого той загинув. Про це повідомили Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та Національна поліція.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Підозрюваних затримали, коли вони готували вибух біля одного з регіональних райвідділів поліції. За даними СБУ, вони збиралися підпалити декілька службових автомобілів, а потім, коли поліціянти зʼявляться на місці пожежі, дистанційно здійснити підрив саморобного вибухового пристрою.

Слідство встановило, що для того, щоб втілити цей план, вони оселилися у хостелі поблизу обʼєкта, придбали чотири каністри бензину для підпалу, а у заздалегідь підготовленій схованці тримали замасковану під вогнегасник вибухівку.

Підозрюваних затримали на етапі підготовки до теракту. На їхній слід вдалося вийти під час розслідування іншого злочину – убивства волонтера, яке відбулося 20 січня. Тоді вони підпалили авто місцевого активіста біля його будинку, а коли він вийшов гасити пожежу – активували вибуховий пристрій, захований у рюкзаку, що лежав поруч.

Прокуратура уточнила, що підозрювані близько 22:40 підірвали саморобну вибухівку біля приватного будинку у Пересипському районі Одеси. Внаслідок теракту загинув 54-річний господар будинку – місцевий підприємець, який займався волонтерством.

За вчинення теракту затриманим обіцяли $2500. Після здійснення підриву вони зателефонували "замовнику", який спостерігав за вчиненням злочину у режимі реального часу, та той підтвердив виконання завдання, за що перевів $1000, яку вони розділили між собою.

У затриманих вилучено мобільні телефони з доказами злочинів.

За даними слідства, підозрювані – троє наркозалежних віком від 23 до 45 років, а також їхній 46-річний спільник, який раніше відбував покарання за крадіжки та розбій.

Встановлено, що рецидивіст діяв окремо від решти групи й відповідав за виготовлення вибухівки та їх закладення до схованок.

Наразі затримані отримали підозри за статтею про вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини. Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП