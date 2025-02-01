В Киеве взяли 22-летнюю женщину из Львова, которая планировала теракт у здания СБУ – фото

По данным следствия, спецслужбы РФ завербовали 22-летнюю жительницу Львова, которая имела наркотическую зависимость и искала легкий заработок

Фото: СБУ

Правоохранители предотвратили теракт в центре Киева, который, как утверждается, планировала 22-летняя жительница Львова недалеко от здания одного из подразделений Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службах СБУ и Офиса генпрокурора.

Отмечается, что женщина должна была подорвать взрывчатку на одной из оживленных центральных улиц столицы возле принадлежащего СБУ здания. Хотя эта локация больше не используется спецслужбой из-за полномасштабной войны, взрыв мог повлечь за собой значительные жертвы среди гражданского населения, отмечают правоохранители.

По данным следствия, российские спецслужбы дистанционно завербовали 22-летнюю жительницу Львова, которая имела наркотическую зависимость и искала легкий заработок в Telegram.

Следуя указаниям российских кураторов, она прибыла в Киев, где для нее заранее арендовали квартиру в центре. После заселения она получила через курьерскую доставку мини-камеру видеонаблюдения и установила ее на балконе.

С помощью этой камеры россияне могли в реальном времени наблюдать за центральной улицей Киева и фиксировать последствия возможного теракта.

Сотрудники СБУ задержали девушку, когда она забрала сумку со взрывчаткой из тайника и направлялась в арендуемую квартиру.

В сумке находилось самодельное взрывное устройство весом 7 кг в тротиловом эквиваленте. По словам СБУ, этого заряда было бы достаточно, чтобы серьезно повредить здание и нанести смертельные травмы людям, находящимся вблизи эпицентра взрыва.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ