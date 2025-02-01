У Києві затримали 22-річну жінку зі Львова, яка планувала теракт біля будівлі СБУ – фото

За даними слідства, спецслужби РФ завербували 22-річну мешканку Львова, яка мала наркотичну залежність і шукала легкий заробіток у Telegram

Фото: СБУ

Правоохоронці запобігли теракту в центрі Києва, який, як стверджується, планувала 22-річна жителька Львова неподалік будівлі одного з підрозділів Служби безпеки України. Про це повідомили у пресслужбах СБУ та Офісу генпрокурора.

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Зазначається, що жінка мала підірвати вибухівку на одній із жвавих центральних вулиць столиці біля будівлі, що належить СБУ. Хоча ця локація більше не використовується спецслужбою через повномасштабну війну, вибух міг спричинити значні жертви серед цивільного населення, зазначають правоохоронці.

За даними слідства, російські спецслужби дистанційно завербували 22-річну мешканку Львова, яка мала наркотичну залежність і шукала легкий заробіток у Telegram.

Виконуючи вказівки російських кураторів, вона прибула до Києва, де для неї заздалегідь орендували квартиру в центрі. Після заселення вона отримала через кур’єрське доставлення мінікамеру відеоспостереження й установила її на балконі.

За допомогою цієї камери росіяни мали змогу в реальному часі спостерігати за центральною вулицею Києва та фіксувати наслідки можливого теракту.

Співробітники СБУ затримали дівчину, коли вона забрала сумку з вибухівкою зі схованки та прямувала до орендованої квартири.

У сумці був саморобний вибуховий пристрій вагою 7 кг у тротиловому еквіваленті. За словами СБУ, цього заряду було б достатньо, щоб серйозно пошкодити будівлю та завдати смертельних травм людям, які перебувають поблизу епіцентру вибуху.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ