СБУ: Двоє агентів Росії готували теракт проти поліціянтів у Чернівецькій області, їх затримали

Підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми

Затриманий (Фото: Національна поліція)

Правоохоронці затримали двох місцевих мешканців, які, за версією слідства, готували теракт проти поліціянтів у Чернівецькій області. Про це повідомили Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та Національна поліція.

За даними СБУ, у Вижницькому районі області затримано двох чоловіків, які на замовлення російських спецслужб готувалися підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на 102.

Для вчинення теракту вони заклали у покинутій господарській будівлі саморобний вибуховий пристрій, споряджений саморізами для максимального ураження.

Вибухівка була захована у мішок для сміття, а поруч у коробці з-під соку був мобільний телефон, який знімав вхід до споруди.

Використовуючи віддалений доступ до гаджета, окупанти планували активувати пристрій, коли до будівлі зайдуть поліціянти. СБУ затримала обох чоловіків після того, як вони встановили вибухівку та вже зайшли у свої помешкання.

За даними слідства, фігурантами виявилися двоє місцевих мешканців віком 17 та 18 років, яких росіяни завербували дистанційно. Вони отримали від свого російського куратора детальні інструкції для виготовлення вибухівки та локації її подальшого розміщення.

Під час обшуків в оселях затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підготовки теракту. Також у помешканнях виявлено компоненти для вибухівки.

Чоловікам оголошено про підозру в незаконному виготовленні вибухового пристрою та закінченому замаху на вчинення теракту.

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: Національна поліція

Фото6 Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція