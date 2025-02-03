У Рівному затримали двох агентів РФ, які готували теракт біля райвідділу поліції – СБУ

Росіяни хотіли разом з вибухом ліквідувати і своїх поплічників як "зайвих" свідків, зауважує спецслужба

Ілюстративне фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання двох російських агентів. За даними слідства, вони готували теракт біля районного управління поліції у Рівному.

Спецслужба заявила, що їй вдалося запобігти теракту в центрі Рівного: завдяки спецоперації затримано двох агентів спецслужби РФ, які готували вибух поблизу адмінбудівлі.

Правоохоронці встановили, що фігуранти мали залишити біля райуправління поліції замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрій (СВП).

У момент закладення вибухівки росіяни планували підірвати пристрій за допомогою виклику на мобільний телефон, під'єднаний до СВП, пояснює відомство.

Теракт мав відбутися, коли поблизу поліційного підрозділу перебували багато правоохоронців, а самі фігуранти ще були біля вибухового пристрою – у такий спосіб окупанти планували не лише вбити максимальну кількість поліціянтів та пересічних громадян, а й ліквідувати виконавців теракту як "зайвих" свідків, зауважує спецслужба.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Вона додає, що обох підозрюваних затримали на гарячому, коли ті намагалися встановити вибухівку біля адмінбудівлі: у них вилучено сумку, споряджену СВП та додатковими засобами прихованого спостереження з функцією віддаленого доступу для російських спецслужб.

За даними слідства, затриманими виявилися двоє 19-річних молодиків, які шукали "швидкі" заробітки у Telegram-каналах.

Правоохоронці зазначають: після прибуття до Рівного фігуранти отримали від росіян координати схрону, з якого і забрали саморобний вибуховий пристрій для теракту.

Затриманим планують повідомити про підозру у закінченому замаху на вчинення теракту. У такому випадку максимально їм загрожуватиме 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

1 лютого у Рівному стався вибух у приміщенні ТЦК – через це загинула людина, є поранені.

2 лютого у Павлограді на Дніпропетровщині стався вибух біля районного територіального центру комплектування, поранено людину.