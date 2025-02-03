В Ровно задержали двух агентов РФ, готовивших теракт возле райотдела полиции – СБУ

Россияне хотели вместе со взрывом ликвидировать и своих приспешников как "лишних" свидетелей, отмечает спецслужба

Иллюстративное фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух российских агентов. По данным следствия, они готовили теракт возле районного управления полиции в Ровно.

Спецслужба заявила, что ей удалось предотвратить теракт в центре Ровно: благодаря спецоперации задержаны два агента спецслужбы РФ, которые готовили взрыв вблизи админздания.

Правоохранители установили, что фигуранты должны были оставить возле райуправления полиции замаскированное в сумке самодельное взрывное устройство (СВУ).

В момент закладки взрывчатки россияне планировали взорвать устройство с помощью вызова на мобильный телефон, подключенный к СВУ, поясняет ведомство.

Теракт должен был произойти, когда вблизи полицейского подразделения находились много правоохранителей, а сами фигуранты еще были у взрывного устройства – таким образом оккупанты планировали не только убить максимальное количество полицейских и рядовых граждан, но и вместе с этим ликвидировать исполнителей теракта как "лишних" свидетелей, отмечает спецслужба.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Она добавляет, что обоих подозреваемых задержали на горячем, когда те пытались установить взрывчатку возле админздания: у них изъята сумка, снаряженная СВУ и дополнительные средства скрытого наблюдения с функцией удаленного доступа для российских спецслужб.

По данным следствия, задержанными оказались двое 19-летних молодых людей, искавших "быстрые" заработки в Telegram-каналах.

Правоохранители отмечают, что после прибытия в Ровно фигуранты получили от россиян координаты тайника, из которого и забрали самодельное взрывное устройство для теракта.

Задержанным планируют сообщить о подозрении в законченном покушении на совершение теракта. В таком случае максимально им грозит 12 лет заключения с конфискацией имущества.

1 февраля в Ровно произошел взрыв в помещении ТЦК – из-за этого погиб человек, есть раненые.

2 февраля в Павлограде в Днепропетровской области произошел взрыв возле районного территориального центра комплектования, ранен человек.