Вибух у ТЦК Рівного. СБУ встановила, що Росія підірвала свого "агента"

Зазначається, що чоловікові мали заплатити за те, що він доставить вибухівку у будівлю ТЦК

Будівля ТЦК у Рівному (Фото: volynnews.com)

Служба безпеки України встановила особу чоловіка, який загинув під час вибуху у Територіальному центрі комплектування у Рівному 1 лютого. За даними правоохоронців, ним виявився "агент російської спецслужби", якого навмисно ліквідували.

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Зазначається, що загиблий – 21-річний безробітний чоловік із Житомирської області, який шукав швидкі заробітки у Телеграм-каналах. В одному з таких каналів його завербував представник російських спецслужб і запропонував виконати завдання за грошову винагороду.

Підозрюваний прибув до Рівного, а в рюкзаку привіз саморобний вибуховий пристрій. За даними правоохоронців, вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби Росії. Ще один гаджет із "дистанційним управлінням" чоловік тримав у руках, коли заходив у будівлю ТЦК.

Зазначається, що російські спецслужби через камеру зафіксували, коли їхній "агент" зайшов у будівлю, подзвонили на телефон й тим самим активували вибухівку.

"Його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі... Встановлено, що РФ завчасно підготувала ліквідацію свого агента як "зайвого" свідка теракту проти Сил оборони", – повідомили в СБУ.

Унаслідок події чоловік загинув на місці, а вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Триває слідство за статтею про терористичний акт. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та винних осіб.

Вибух у ТЦК Рівного стався 1 лютого о 16:15. На місце оперативно прибули правоохоронці, СБУ та інші екстрені служби, місце оточили для перехожих. Одразу було відомо про одного загиблого та шістьох поранених.