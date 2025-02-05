Вибух у ТЦК Рівного. СБУ встановила, що Росія підірвала свого "агента"
Служба безпеки України встановила особу чоловіка, який загинув під час вибуху у Територіальному центрі комплектування у Рівному 1 лютого. За даними правоохоронців, ним виявився "агент російської спецслужби", якого навмисно ліквідували.
Зазначається, що загиблий – 21-річний безробітний чоловік із Житомирської області, який шукав швидкі заробітки у Телеграм-каналах. В одному з таких каналів його завербував представник російських спецслужб і запропонував виконати завдання за грошову винагороду.
Підозрюваний прибув до Рівного, а в рюкзаку привіз саморобний вибуховий пристрій. За даними правоохоронців, вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби Росії. Ще один гаджет із "дистанційним управлінням" чоловік тримав у руках, коли заходив у будівлю ТЦК.
Зазначається, що російські спецслужби через камеру зафіксували, коли їхній "агент" зайшов у будівлю, подзвонили на телефон й тим самим активували вибухівку.
"Його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі... Встановлено, що РФ завчасно підготувала ліквідацію свого агента як "зайвого" свідка теракту проти Сил оборони", – повідомили в СБУ.
Унаслідок події чоловік загинув на місці, а вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Триває слідство за статтею про терористичний акт. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та винних осіб.
Вибух у ТЦК Рівного стався 1 лютого о 16:15. На місце оперативно прибули правоохоронці, СБУ та інші екстрені служби, місце оточили для перехожих. Одразу було відомо про одного загиблого та шістьох поранених.
- 1 лютого у Києві затримали 22-річну жінку зі Львова, яка планувала теракт біля будівлі СБУ.
- 3 лютого затримали двох агентів РФ, які готували теракт біля райвідділу поліції у Рівному.
- 5 лютого СБУ повідомила про підозру трьом чоловікам, які можуть бути причетні до теракту біля Павлоградського ТЦК.