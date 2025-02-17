СБУ взяла студента и наркозависимого. Подозревает в теракте возле ТЦК в Каменце-Подольском

СБУ пишет, что российские спецслужбы завербовали их обоих через Telegram: мужчины действовали порознь, но имели общего куратора из РФ

Полиция и медики на месте происшествия 5 февраля (Фото: Нацполиция)

Правоохранители утверждают, что задержали двух российских агентов, взорвавших курьера у здания территориального центра комплектования и социальной поддержки в Каменце-Подольском 5 февраля. Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

По данным следствия, подозреваемые – местный наркозависимый и 17-летний студент колледжа – они искали легкий заработок в интернете. СБУ пишет, что российские спецслужбы завербовали их обоих через Telegram: мужчины действовали порознь, но имели общего куратора из РФ.

Студент, действуя по указанию ФСБ, изготовил самодельное взрывное устройство, снарядив его металлическими гайками и кусками арматуры для усиления ударного действия, сообщает полиция. Для дистанционного подрыва он подключил устройство к мобильному телефону и спрятал его в выбранном месте, координаты которого передал куратору.

Фото: СБУ

Мужчина с наркотической зависимостью получил эти координаты и задачи доставить взрывчатку в здание ТЦК. По версии следствия, осознавая, что его могут убить как нежелательного свидетеля, он решил обезопасить себя и поручил доставку взрывчатки курьеру из службы доставки.

Фото: СБУ

Когда курьер со свертком добрался до здания ТЦК, российские спецслужбы дистанционно привели взрывное устройство в действие.

Уже через сутки после теракта обоих подозреваемых задержали "по горячим следам", а в последующие дни подтвердили их связь с российскими спецслужбами.

Фото: СБУ

Сейчас им объявлено подозрение по статье о террористическом акте, повлекшем смерть человека. Оба находятся под стражей и могут получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.