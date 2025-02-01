СБУ: Российский бизнесмен получил подозрение за изготовление дронов для оккупантов
Российский бизнесмен Тимур Шагивалеев подозревается в том, что изготовил для армии России и поставил ей 13 315 дронов "Герань", которые являются российской версией иранских "шахедов". Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Отмечается, что против гендиректора акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" собрана масштабная доказательная база.
Правоохранители выяснили, что чиновник организовал массовое производство ударных дронов "Герань" серии "Ы" на своем предприятии в 2023 году. Действовал он в сотрудничестве с представителями высшего военно-политического руководства России.
На основе доказательной базы СБУ заочно сообщила Шагивалееву о подозрении в пособничестве в ведении агрессивной войны по предварительному сговору.
В Офисе генпрокурора сообщили, что за период 2023-2014 годов установлено не менее 13 000 фактов запусков дронов "Герань" по объектам гражданской инфраструктуры. В результате убиты 122 гражданских лица, а еще минимум 560 получили повреждения.
- 22 января СБУ задержала адвоката из Днепра, которого называет "одним из наиболее законспирированных агентов ФСБ".
- 24 января СБУ сообщила, что во Львовской области курсантка готовила ракетный удар по казармам одногруппников.
- 30 января СБУ были установлены лица российских генералов и майора, организовавших удар по Эпицентру в Харькове весной 2024 года.