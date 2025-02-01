СБУ: Российский бизнесмен получил подозрение за изготовление дронов для оккупантов

В результате атаки дронами "Герань" за год в Украине погибли более 120 человек

Тимур Шагивалеев (Фото: ресурсы окупантов)

Российский бизнесмен Тимур Шагивалеев подозревается в том, что изготовил для армии России и поставил ей 13 315 дронов "Герань", которые являются российской версией иранских "шахедов". Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что против гендиректора акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" собрана масштабная доказательная база.

Правоохранители выяснили, что чиновник организовал массовое производство ударных дронов "Герань" серии "Ы" на своем предприятии в 2023 году. Действовал он в сотрудничестве с представителями высшего военно-политического руководства России.

На основе доказательной базы СБУ заочно сообщила Шагивалееву о подозрении в пособничестве в ведении агрессивной войны по предварительному сговору.

В Офисе генпрокурора сообщили, что за период 2023-2014 годов установлено не менее 13 000 фактов запусков дронов "Герань" по объектам гражданской инфраструктуры. В результате убиты 122 гражданских лица, а еще минимум 560 получили повреждения.