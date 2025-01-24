СБУ: Во Львовской области курсантка готовила ракетный удар по казармам одногруппников

Задержанной может грозить пожизненное заключение, пока она взята под стражу

Задержанная (Фото: СБУ)

Во Львовской области задержана курсантка военного института, подозреваемая в работе на спецслужбы России. Как сообщила Служба безопасности Украины, подозреваемая готовила ракетный удар по казармам своих одногруппников.

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По материалам дела, курсантка сотрудничала с Федеральной службой безопасности РФ (ФСБ) за обещание денежного вознаграждения. Больше всего оккупантов интересовали координаты учебных корпусов и казарм военного института, который после начала полномасштабной войны передислоцировали из Харькова во Львовскую область.

Подозреваемая собиралась передать ФСБ геолокации служебных зданий вуза, в которых находились другие курсанты, в том числе ее одногруппники. Сама же она должна была самовольно покинуть территорию вуза накануне обстрела, а затем ФСБ должна была "эвакуировать" ее в Россию через третьи страны.

Сообщается, что военная контрразведка заблаговременно разоблачила подозреваемую и обезопасила места обучения и проживания курсантов вуза. Курсантка была задержана при попытке передать координаты целей ФСБ как раз накануне бегства.

У задержанной изъяли телефон с доказательствами работы на врага. Ей сообщили о подозрении в государственной измене и заключили под стражу без права внесения залога. В случае доказательства вины задержанной может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.