СБУ: Компания из Черкасс торговала с Россией во время полномасштабной войны

До полномасштабной войны компания вела торговлю напрямую с РФ, а после 2022-го задействовала иностранную фирму

Задержанный (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю черкасской химкомпании, который мог продавать России украинскую продукцию во время полномасштабной войны.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По данным следствия, химзавод, несмотря на запрет на экспорт в Россию, наладил оптовые поставки краски для защиты посевов и повышения урожайности. С 2022 по 2024 год предприятие поставило в Россию собственной продукции на сумму $1,8 млн.

Следователи отметили, что для обхода запрета на торговлю с врагом предприятие использовало иностранную компанию, которой якобы продавало свою продукцию. А уже из этой компании товар попадал в Россию.

Также стражи порядка выяснили, что до начала полномасштабного вторжения украинская компания торговала с Россией без посредников. Привлечение иностранной фирмы было лишь способом обойти запрет на торговлю с государством-агрессором, отметили они.

Среди заказчиков были одни из крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса – "Щелково Агрохим" и "Альтерит".

Руководителю предприятия сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору и взяли его под стражу с правом внесения залога в сумме 1,2 млн грн. Санкция статьи предусматривает от 10 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества и лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.