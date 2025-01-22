СБУ: Компания из Черкасс торговала с Россией во время полномасштабной войны
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю черкасской химкомпании, который мог продавать России украинскую продукцию во время полномасштабной войны.
По данным следствия, химзавод, несмотря на запрет на экспорт в Россию, наладил оптовые поставки краски для защиты посевов и повышения урожайности. С 2022 по 2024 год предприятие поставило в Россию собственной продукции на сумму $1,8 млн.
Следователи отметили, что для обхода запрета на торговлю с врагом предприятие использовало иностранную компанию, которой якобы продавало свою продукцию. А уже из этой компании товар попадал в Россию.
Также стражи порядка выяснили, что до начала полномасштабного вторжения украинская компания торговала с Россией без посредников. Привлечение иностранной фирмы было лишь способом обойти запрет на торговлю с государством-агрессором, отметили они.
Среди заказчиков были одни из крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса – "Щелково Агрохим" и "Альтерит".
Руководителю предприятия сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору и взяли его под стражу с правом внесения залога в сумме 1,2 млн грн. Санкция статьи предусматривает от 10 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества и лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.
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