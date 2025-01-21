СБУ: В Киеве раскрыли поставщиков бракованной формы для Нацгвардии почти на 30 млн грн

Фигурантам дела – двум столичным предпринимателям, может грозить до 12 лет за решеткой

Обыски (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачена киевская компания, подозреваемая в поставках Нацгвардии 30 000 комплектов бракованной военной формы стоимостью 28,7 млн грн. Фигурантам сообщили о подозрении.

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Отмечается, что разоблачены два учредителя частной компании. Экспертиза показала, что их фирма отшивала военную форму с использованием не отвечающей техническим условиям фурнитуры.

В частности, у материалов меньший класс износостойкости, поэтому на такой одежде военный не может надежно зафиксировать защитную амуницию и вооружение с боеприпасами. А это может быть угрозой для жизни и здоровья воинов на передовой, отметили в СБУ.

По данным следствия, фигуранты сознательно экономили на качественных материалах, закупали более дешевые детали и, как следствие, получали большую прибыль.

Во время обысков у фигурантов была обнаружена коммерческая документация и жесткий диск с доказательствами схемы. Им сообщили о подозрении в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

В случае доказания вины им может грозить до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

18 января был задержан IT-директор Sense Bank. В СБУ сообщили, что спонсировал потребности армии России.

19 января СБУ заявила о задержании 15 подозреваемых в незаконной торговле оружием.

20 января СБУ разоблачила украинские компании, поставлявшие микрочипы для российских ракет.