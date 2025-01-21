СБУ: У Києві розкрили постачальників бракованої форми для Нацгвардії майже на 30 млн грн

Фігурантам справи – двом столичним підприємцям, може загрожувати до 12 років за ґратами

Обшуки (Фото: СБУ)

Служба безпеки України повідомила, що викрито київську компанію, яку підозрюють у постачанні Нацгвардії 30 000 комплектів бракованої військової форми вартістю 28,7 млн грн. Фігурантам повідомили про підозру.

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Зазначається, що викрито двох засновників приватної компанії. Експертиза показала, що їх фірма відшивала військову форму з використанням фурнітури, що не відповідає технічним умовам.

Зокрема, матеріали мають менший клас зносостійкості, тому на такому одязі військовий не може надійно зафіксувати захисну амуніцію й озброєння з боєприпасами. А це може бути загрозою життю та здоров’ю воїнів на передовій, зазначили в СБУ.

За даними слідства, фігуранти свідомо економили на якісних матеріалах, закуповували дешевші складники та, як наслідок, отримували більший прибуток.

Під час обшуків у фігурантів виявили комерційну документацію та жорсткий диск із доказами оборудки. Їм повідомили про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

У разі доведення провини їм може загрожувати до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

18 січня було затримано IT-директора Sense Bank. В СБУ повідомили, що спонсорував потреби армії Росії.

19 січня СБУ заявила про затримання 15 підозрюваних у незаконній торгівлі зброєю.

20 січня СБУ викрила українські компанії, які постачали мікрочипи для російських ракет.