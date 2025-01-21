СБУ: У Києві розкрили постачальників бракованої форми для Нацгвардії майже на 30 млн грн
Служба безпеки України повідомила, що викрито київську компанію, яку підозрюють у постачанні Нацгвардії 30 000 комплектів бракованої військової форми вартістю 28,7 млн грн. Фігурантам повідомили про підозру.
Зазначається, що викрито двох засновників приватної компанії. Експертиза показала, що їх фірма відшивала військову форму з використанням фурнітури, що не відповідає технічним умовам.
Зокрема, матеріали мають менший клас зносостійкості, тому на такому одязі військовий не може надійно зафіксувати захисну амуніцію й озброєння з боєприпасами. А це може бути загрозою життю та здоров’ю воїнів на передовій, зазначили в СБУ.
За даними слідства, фігуранти свідомо економили на якісних матеріалах, закуповували дешевші складники та, як наслідок, отримували більший прибуток.
Під час обшуків у фігурантів виявили комерційну документацію та жорсткий диск із доказами оборудки. Їм повідомили про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.
У разі доведення провини їм може загрожувати до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
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