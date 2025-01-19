СБУ заявила про затримання 15 підозрюваних у незаконній торгівлі зброєю

Затримані (Фото: Служба безпеки України)

Служба безпеки України та Національна поліція протягом доби провели спецоперацію із викриття нелегального продажу зброї в чотирьох областях. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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У межах спецоперації протягом доби було затримано 15 підозрюваних. Також правоохоронці запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів.

У Київській області затримано 31-річного місцевого мешканця і чотирьох його спільників, які торгували "трофейним" озброєнням, що вивозили з районів колишніх боїв на східному фронті. Після переправлення арсеналів вони власноруч відновлювали бойові характеристики засобів ураження для продажу через особисті зв’язки у кримінальних колах.

Також у Київській області нейтралізовано ще два угруповання, які намагалися підпільно продати кулемет Калашникова, ручний протитанковий гранатомет РПГ-7В з пострілами та набоями різного калібру.

В Одесі затримано ще одного підозрюваного, який хотів продати саморобні вибухові пристрої та бойові гранати. У нього вилучено майже 1 кг тротилу, власноруч зроблену вибухівку та партію гранат.

У Чернігові правоохоронці затримали ще трьох учасників злочинної групи, які підшукували клієнтів для збуту автоматичної зброї та вибухівки.

У Луцьку на спробі продажу бойових гранат криміналітету викрито місцевого мешканця. У разі успішної реалізації засобів ураження він хотів замести сліди й вимагав проведення оплати через "анонімні" платіжні системи.

Усім затриманим повідомлено про підозру в незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до семи років тюрми.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ