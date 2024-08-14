Прокуратура: Киянин продавав гранатомети через інтернет та надсилав їх поштою – фото

Максимально фігуранту загрожує сім років тюрми. Розслідується, звідки в нього з'явилась зброя

Фото: Telegram Київська міська прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру киянину – за даними слідства, він незаконно продавав ручні протитанкові гранатомети через інтернет. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Чоловіка затримано, йому повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів і вибухових пристроїв.

За даними слідства, 40-річний уродженець столиці через спеціалізовані вебсайти налагодив на території Києва схему із незаконного збуту ручних протитанкових гранатометів.

Як пише прокуратура, спочатку через оголошення фігурант продав за 40 000 грн протитанковий гранатомет АТ-4 – при цьому частину коштів покупець переказав фігуранту на картку, а іншу частину поштою після отримання зброї.

АТ-4 – одноразовий гранатомет шведської розробки, зокрема, таке озброєння США передають Україні у межах пакетів допомоги.

Згодом, зазначають правоохоронці, киянин так само поштою надіслав іншому покупцеві ще один гранатомет з промислово виготовленими протитанковими гранатами.

Прокуратура зауважує, що унаслідок спецоперації продавця затримали на гарячому – і повідомили про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Також триває і розслідування – правоохоронці з’ясовують, звідки чоловік отримав зброю та боєприпаси для продажу.

Максимально фігуранту загрожує сім років тюрми.

У Telegram відомство додає наступні фото:

Фото: Telegram Київська міська прокуратура

Фото: Telegram Київська міська прокуратура

Фото: Telegram Київська міська прокуратура

У вересні 2023-го Нацполіція повідомила, що двоє мешканців Бориспільського району незаконно здобули та зберігали зенітно-ракетний комплекс і боєприпаси російських окупантів, залишені РФ у 2022 році. Суд вирішив передати озброєння на потреби ЗСУ.

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