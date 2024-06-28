Жителя Сумщини судять за виготовлення зброї на початку вторгнення, омбудсмен взяв на контроль

Чоловік не визнає провину – заявив, що зброю робив для самозахисту від російської армії

Віталій Куколь (Фото: Суспільне Суми)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець взяв на особистий контроль справу Віталія Куколя, мешканця Сумщини, якого обвинувачують у виготовленні й зберіганні зброї та вибухівки. Чоловік зазначає, що робив зброю власноруч для самооборони після російського вторгнення.

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Матеріал про суд над чоловіком опублікувала сумська філія Суспільного. Суддя заявив, що, знаючи про кримінальну відповідальність, чоловік виготовив саморобну зброю.

Йдеться про одноствольний дульнозарядний пістолет з гнотовим запаленням, зроблений з фрагмента металевої трубки та власноруч виготовленого руків'я.

Також серед виготовленої зброї була одноствольна дульнозарядна рушниця з капсульним механізмом запалювання, виготовлена за допомогою фрагмента металевої трубки та рукоятки рушниці для підводного полювання.

Фото: Суспільне Суми

Куколь відповів судді, що свою провину абсолютно не визнає.

У 2023 році він розповідав ЗМІ, як разом з односельцями на початку повномасштабного російського вторгнення вони готувалися обороняти від окупантів Кам'янку – й показував власноруч зроблену зброю.

Чоловік зазначав, що не користувався цією зброєю, а після закінчення війни хотів передати її до одного з музеїв.

Наступне засідання призначено на 22 серпня, під час нього вивчатимуть письмові докази.

Якщо провину Куколя буде доведено, йому загрожує від трьох до семи років тюрми.

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"У сюжеті "Суспільне. Суми" йдеться про те, що чоловік виготовив зброю з метою самозахисту — для того щоб захищати рідне село від загарбників. Тоді вся Україна виготовляла "коктейлі Молотова", а нині чоловік постав перед судом за прагнення захистити себе та односельців", – написав уповноважений з прав людини.

Лубінець зауважив, що, згідно з Конституцією, захист суверенітету і територіальної цілісності України є справою всього українського народу.

Відповідно, чоловік сумлінно виконував свій обов'язок, а натомість опинився на лаві підсудних, заявив посадовець.

"Беру цю справу на особистий контроль та вживатиму всіх належних заходів для захисту прав людини, адже здоровий глузд та справедливість мають перемогти!" – підсумував Лубінець.

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