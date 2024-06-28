Жителя Сумщины судят за изготовление оружия в начале вторжения, омбудсмен взял на контроль

Мужчина не признает вину – заявил, что оружие делал для самозащиты от российской армии

Виталий Куколь (Фото: Суспильне Сумы)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец взял на личный контроль дело Виталия Куколя, жителя Сумской области, обвиняемого в изготовлении и хранении оружия и взрывчатки. Мужчина отмечает, что изготовил оружие собственноручно для самообороны после российского вторжения.

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Материал о суде над мужчиной опубликовала сумской филиал Суспильного. Судья заявил, что, зная об уголовной ответственности, мужчина изготовил самодельное оружие.

Речь идет об одноствольном дульнозарядном пистолете с фитильным зажиганием, сделанном из фрагмента металлической трубки и собственноручно изготовленной рукоятки.

Также среди изготовленного оружия было одноствольное дульнозарядное ружье с капсульным механизмом зажигания, изготовленное с помощью фрагмента металлической трубки и рукоятки ружья для подводной охоты.

Фото: Суспильне Сумы

Куколь ответил судье, что свою вину совершенно не признает.

В 2023 году он рассказывал СМИ, как вместе с односельчанами в начале полномасштабного российского вторжения они готовились защищать от оккупантов Каменку – и показывал собственноручно сделанное оружие.

Мужчина отмечал, что не пользовался этим оружием, а после войны хотел передать его в один из музеев.

Следующее заседание назначено на 22 августа, во время него будут изучать письменные доказательства.

Если вина Куколя будет доказана, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.

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"В сюжете "Суспильне. Сумы" говорится, что мужчина изготовил оружие в целях самозащиты — для того чтобы защищать родное село от захватчиков. Тогда вся Украина изготовляла "коктейли Молотова", а ныне мужчина предстал перед судом за стремление защитить себя и односельчан", – написал уполномоченный по правам человека.

Лубинец заметил, что, согласно Конституции, защита суверенитета и территориальной целостности Украины является делом всего украинского народа.

Соответственно, мужчина добросовестно выполнял свой долг, а оказался на скамье подсудимых, заявил чиновник.

"Беру это дело на личный контроль и буду принимать все необходимые меры для защиты прав человека, ведь здравый смысл и справедливость должны победить!" – подытожил Лубинец.

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