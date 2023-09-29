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Під Києвом у гаражах знайшли російський ЗРК "Тор" із ракетами — фото

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 17:57
Під Києвом у гаражах знайшли російський ЗРК
Фото: Поліція Київської області

Двоє мешканців Бориспільського району незаконно здобули та зберігали зенітно-ракетний комплекс і боєприпаси російських окупантів, повідомляє Національна поліція Київської області. Згідно з попередніми даними, зброя була залишена військами РФ під час бойових дій на території Чернігівської області у 2022 році. Суд вирішив передати озброєння на потреби ЗСУ.

"Спочатку поліціянти виявили та вилучили зенітно-ракетний комплекс "Тор", який один із фігурантів ховав у Броварському районі. Після проведення низки оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити місце розташування бойових припасів до комплексу – їх зберігав другий правопорушник в іншому регіоні Київської області в орендованому гаражному боксі", – повідомляють правоохоронці.

Під час подальших обшуків було вилучено дві секції з вісьмома зенітними ракетами, які призначені для протиповітряної та протиракетної оборони, зазначає відомство.

Суд ухвалив рішення передати боєприпаси на потреби ЗСУ, вартість ракет складає близько 30 млн грн, зауважують у повідомленні.

Фігуранти отримали підозру за фактом зберігання, придбання та передання боєприпасів без законного дозволу.

Їм загрожує до семи років в'язниці. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Ось фото ракет та ЗРК:

  • Київська обласна прокуратура повідомила, що військовослужбовець одного з територіальних центрів комплектування області отримав підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. За даними слідства, фігурант незаконно зберігав зброю та боєприпаси: фото знахідок.

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Артем Джеріпа
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