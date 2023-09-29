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Под Киевом в гаражах нашли российский ЗРК "Тор" с ракетами — фото

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 17:57
Под Киевом в гаражах нашли российский ЗРК
Фото: Полиция Киевской области

Два жителя Бориспольского района незаконно добыли и хранили зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы российских оккупантов, сообщает Национальная полиция Киевской области. Согласно предварительным данным, оружие было оставлено войсками РФ во время боевых действий на территории Черниговской области в 2022 году. Суд решил передать ракеты на нужды ВСУ.

"Сначала полицейские обнаружили и изъяли зенитно-ракетный комплекс "Тор", который один из фигурантов прятал в Броварском районе. После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить местонахождение боевых припасов к комплексу – их хранил второй правонарушитель в другом регионе Киевской области в арендованном гаражном боксе", – сообщают правоохранители.

В ходе последующих обысков были изъяты две секции с восьмью зенитными ракетами, предназначенными для противовоздушной и противоракетной обороны, отмечает ведомство.

Суд принял решение передать боеприпасы на нужды ВСУ, стоимость ракет составляет около 30 млн грн, отмечают в сообщении.

Фигуранты получили подозрение по факту хранения, приобретения и передачи боеприпасов без законного разрешения.

Им грозит до семи лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Вот фото ракет и ЗРК:

  • Киевская областная прокуратура сообщила, что военнослужащий одного из территориальных центров комплектования области получил подозрение по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. По данным следствия, фигурант незаконно хранил оружие и боеприпасы: фото находок.

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Артём Джерипа
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