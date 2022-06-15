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"Победа за тракторными войсками". Укрпошта показала новую марку

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 11:17
Марка "Доброго вечора, ми з України" (Фото - t.me, igorsmelyansky)

Укрпошта представила новую "военную" марку с изображением "тракторных войск" Сил обороны Украины. 340 000 человек отдали свой голос за эту идею через приложение Дия. К дизайну марки также добавят известную фразу "Доброго вечора, ми з України". Об этом сообщил гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский в Telegram.

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Тираж марки составит 5 млн шт.: 830 000 листов по шесть марок. Выпуск марки запланирован на середину июля.

"Что касается победной темы – за время войны наши люди постоянно поставляли ВСУ трофейные рашистские танки. Чего только стоит фермер, укравший вражеский танк, или люди, которые разбирали их на запчасти, потому что "в хозяйстве пригодится"! В Сети даже появилась посвященная им игра Farmers Stealing Tanks. И вообще, эта история стала показательной в мире и, уверен, вместе с другими историями легла в основу понятия ukrainian bravery", – написал Смелянский.

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Второе место в голосовании заняла марка "Путин, которого останавливают ВСУ". Она набрала почти 155 000 голосов.

  • В мае 2022 года 650 000 человек проголосовали за выпуск марки Укрпошты, посвященной фразе "Доброго вечора, ми з України".

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Мария Макуха
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война танк укрпошта игорь смелянский трактор почтовая марка
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