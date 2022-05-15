Укрпошта выпустит марку, посвященную победе Kalush Orchestra на Евровидении

Укрпошта планирует выпустить почтовую марку, которая будет посвящена победе украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении. Ранее выходили марки с Русланой и Джамалой, сообщил в Facebook директор Укрпошты Игорь Смелянский.

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"Дизайн марки мы, безусловно, разработаем отдельно, потому что должны это согласовать с Евровидением. Если желаем уходить в Европу, нужно уважать права интеллектуальной собственности", – сказано в сообщении.

Уточняется, что марка Kalush уйдет вне конкурса.

Смелянский подчеркнул, что фото, которое он опубликовал, – это пример одного из вариантов.

Яна Катасонова

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