Укрпочта выпустит марку "Русский военный корабль, иди на...уй" Объявлен конкурс эскизов

К 30-летнему юбилею украинской марки вместо празднования, которое отменили из-за нападения России на Украину, объявлен конкурс эскизов под названием: "Русский военный корабль, иди на…уй!" Об этом Укрпочта сообщает в Facebook.

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"Марка обязательно будет международной, чтобы каждый смог отправить ее в любую страну. Сроки сжаты, потому что ну уж очень хочется наклеить ее на открытку", – сказано в сообщении.

Укрпочта призывает иллюстраторов и всех желающих присоединиться к конкурсу. Работы в неограниченном количестве от одного кандидата можно присылать по адресу [email protected] с пометкой "конкурс" и указанием контактных данных.

Работы участников планируют разместить в Facebook, затем народным голосованием выберут лучшую.

Эскиз победителя будет опубликован массовым тиражом на первой украинской почтовой марке во время войны с российскими оккупантами.

24 февраля 2022 года российские оккупанты атаковали с кораблей остров Змеиный. На предложение оккупантов сдаться украинские военные ответили "Русский корабль иди н#ахуй". Оккупанты атаковали с кораблей остров.

28 февраля стало известно, что защитники острова Змеиный живы и находятся в плену российских оккупантов.

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Яна Катасонова

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