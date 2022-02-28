Защитники острова Змеиный живы: они в плену российских оккупантов – ВМСУ
28.02.2022, 14:06
Инспекция военного руководства ВСУ на острове Змеиный (фото 3 - Генеральний штаб ЗСУ, Facebook)
Защитники острова Змеиный живы и находятся в плену российских оккупантов. Об этом сообщают Военно-морские Силы Украины.
"По морским пехотинцам и пограничникам, которых взяли в плен российские оккупанты на острове Змеиный. Мы очень рады узнать о том, что наши собратья живы и с ними все хорошо!" – говорится в заявлении.
Отмечается, что военные дважды отбили атаку войск РФ, но из-за нехватки боекомплекта не смогли продолжить защиту острова.
Оккупанты полностью разрушили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны. Связь с островом была потеряна, постоянные обстрелы кораблей и авиации РФ не позволили отправить подмогу.
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