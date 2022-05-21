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Новую марку Укрпошты посвятят фразе "Доброго вечора, ми з України". Кому она принадлежит

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 12:11
Новую марку Укрпошты посвятят фразе
Источник: Доброго вечора (Where are you from?)

Новая марка Укрпошты будет посвящена известной фразе "Доброго вечора, ми з України", сообщает Минцифра.

650 000 голосов отдали за эту идею. 550 000 из них – в Дії, другие – на сайте Укрпошты.

Далее следуют следующие фавориты:

  • второе место "Пес Патрон" – 182 236 голосов;
  • третье место "Путін, Москва палає, Гаага чекає" – 88 035 голосов;
  • четвертое место "Героям слава" – 79 476 голосов;
  • пятое место "Ой у лузі червона калина" – 68 104 голоса.

Следующий этап голосования будет за дизайн марки.

Справка: фраза "Доброго вечора, ми з України" звучит голосом и принадлежит фронтмену группы "ДахаБраха" Марку Галаневичу. Фразу он произнес в эфире канадского радио.

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Популярной она стала благодаря треку PROBASS ∆ HARDI, где два саунд-продюсера из Кременчуга Артем Ткаченко и Максим Мокренко смиксовали электронную музыку и украинские фольклорные мотивы и добавили единственную фразу в начале "Доброго вечора, ми з України".

"Даже не было мысли переозвучить или перезаписать эту фразу. Не та энергетика была бы, не тот посыл", – говорит Артем.

"ДахаБраха" заценили трек, но коллаборации, на которую рассчитывали саунд-продюсеры, не предложили.

Сегодня у песни около 10 млн прослушиваний на YouTube.

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Катерина Амеліна
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