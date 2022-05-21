Новую марку Укрпошты посвятят фразе "Доброго вечора, ми з України". Кому она принадлежит
Новая марка Укрпошты будет посвящена известной фразе "Доброго вечора, ми з України", сообщает Минцифра.
650 000 голосов отдали за эту идею. 550 000 из них – в Дії, другие – на сайте Укрпошты.
Далее следуют следующие фавориты:
- второе место "Пес Патрон" – 182 236 голосов;
- третье место "Путін, Москва палає, Гаага чекає" – 88 035 голосов;
- четвертое место "Героям слава" – 79 476 голосов;
- пятое место "Ой у лузі червона калина" – 68 104 голоса.
Следующий этап голосования будет за дизайн марки.
Справка: фраза "Доброго вечора, ми з України" звучит голосом и принадлежит фронтмену группы "ДахаБраха" Марку Галаневичу. Фразу он произнес в эфире канадского радио.
Популярной она стала благодаря треку PROBASS ∆ HARDI, где два саунд-продюсера из Кременчуга Артем Ткаченко и Максим Мокренко смиксовали электронную музыку и украинские фольклорные мотивы и добавили единственную фразу в начале "Доброго вечора, ми з України".
"Даже не было мысли переозвучить или перезаписать эту фразу. Не та энергетика была бы, не тот посыл", – говорит Артем.
"ДахаБраха" заценили трек, но коллаборации, на которую рассчитывали саунд-продюсеры, не предложили.
Сегодня у песни около 10 млн прослушиваний на YouTube.
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