У служащего ТЦК нашли арсенал оружия, он получил ночной домашний арест: фото – прокуратура

Военнослужащий одного из территориальных центров комплектования Киевской области получил подозрение по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами, сообщает Киевская областная прокуратура. По данным следствия, фигурант незаконно хранил оружие и боеприпасы. Суд приговорил его к ночному домашнему аресту, готовится апелляция.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Проведено 22 обыска в квартирах, хозяйственных постройках и автомобиле. Изъяты автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, более 6500 патронов разного калибра, 35 гранат, запалы, мину, тротиловую шашку, ножи, противотанковую управляемую ракету, тепловизор и другое военное снаряжение", – говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.

В настоящее время прокуратура готовит апелляцию на это решение, сообщили в ведомстве.

Устанавливаются каналы, по которым поступало оружие, а также другие лица, причастные к этому правонарушению, отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается, подытожили правоохранители.

Вот фото арсенала:

Госбюро расследований сообщило о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Ровенской области. Утверждается, что он обеспечил незаконную выплату в полмиллиона гривен дочери другого офицера этой части.

Читайте также: "Поставлял амфетамин". Подчиненный военкома из Ровно получил подозрение от ДБР: фото

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.