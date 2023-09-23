У службовця ТЦК знайшли арсенал зброї, він отримав нічний домашній арешт: фото – прокуратура

Військовослужбовець одного з територіальних центрів комплектування Київської області отримав підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами, повідомляє Київська обласна прокуратура. За даними слідства, фігурант незаконно зберігав зброю та боєприпаси. Суд присудив йому нічний домашній арешт, готується апеляція.

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"Проведено 22 обшуки у квартирах, господарчих будівлях та автомобілі. Вилучено автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну та гладку мисливську зброї, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, запали, міну, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження", – йдеться у повідомленні.

Підозрюваного було затримано, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час.

Наразі прокуратура готує апеляцію на це рішення, повідомили у відомстві.

Встановлюються канали, за якими надходила зброя, а також інші особи, причетні до цього правопорушення, зазначили у прокуратурі.

Досудове розслідування триває, підсумували правоохоронці.

Ось фото арсеналу:

Держбюро розслідувань повідомило про підозру заступнику командира батальйону однієї з військових частин Рівненської області. Стверджується, що він забезпечив незаконну виплату у півмільйона гривень донці іншого офіцера цієї частини.

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