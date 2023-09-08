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"Постачав амфетамін". Підлеглий військкома з Рівного отримав підозру від ДБР: фото

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 16:37
Фото: ДБР

Держбюро розслідувань повідомило про підозру начальнику структурного підрозділу Рівненького районного територіального центру комплектування. Йому інкримінують систематичне постачання наркотиків своєму керівнику, йдеться у повідомленні відомства.

Наприкінці липня під час обшуку у глави районного ТЦК виявили вісім пакетів з амфетаміном, пише ДБР.

Під час розслідування правоохоронці виявили, що посадовець мав свого дилера серед підлеглих військовослужбовців.

ДБР зазначає, що начальник підрозділу ТЦК систематично привозив різні дози амфетаміну керівнику, а в окремих випадках залишав так звані "закладки".

За даними слідства, кошти за наркотики чоловік не отримував, а у такий спосіб лише "намагався догодити шефу", розраховуючи у майбутньому на прихильність, службові привілеї та можливе просування кар'єрними сходами.

"Аби приховати свою злочинну діяльність у розмовах та повідомленнях зловмисники використовували піратський сленг, наркотики називаючи "білою міткою", а один одного – за вигаданими кличками", – зауважує відомство.

Посадовця підозрюють у незаконному придбанні та збуті психотропних речовин у великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу чиновнику та відсторонення його від посади.

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Артем Джеріпа
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