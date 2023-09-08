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"Поставлял амфетамин". Подчиненный военкома из Ровно получил подозрение от ГБР: фото

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 16:37
Фото: ГБР

Госбюро расследований сообщило о подозрении начальнику структурного подразделения Ровненского районного территориального центра комплектования. Ему инкриминируют систематические поставки наркотиков своему руководителю, говорится в сообщении ведомства.

В конце июля во время обыска у главы районного ТЦК было обнаружено восемь пакетов с амфетамином, пишет ГБР.

В ходе расследования правоохранители обнаружили, что у чиновника был свой дилер среди подчиненных военнослужащих.

ГБР отмечает, что начальник подразделения ТЦК систематически привозил разные дозы амфетамина руководителю, а в отдельных случаях оставлял так называемые "закладки ".

По данным следствия, средства за наркотики мужчина не получал, а таким образом только "пытался угодить шефу", рассчитывая в будущем на благосклонность, служебные привилегии и возможное продвижение по карьерной лестнице.

"Чтобы скрыть свою преступную деятельность в разговорах и сообщениях злоумышленники использовали пиратский сленг, наркотики называя "белой меткой", а друг друга – по придуманным кличкам", – отмечает ведомство.

Чиновника подозревают в незаконном приобретении и сбыте психотропных веществ в больших размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения чиновнику и отстранении его от должности.

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Артём Джерипа
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