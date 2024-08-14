Прокуратура: Киевлян продавал гранатометы через интернет и отправлял их по почте – фото

Максимально фигуранту грозит семь лет тюрьмы. Расследуется, откуда у него появилось оружие

Фото: Telegram Киевская городская прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении киевлянину – по данным следствия, он незаконно продавал ручные противотанковые гранатометы через интернет. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Мужчина задержан, ему сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте боевых припасов и взрывных устройств.

По данным следствия, 40-летний уроженец столицы через специализированные вебсайты наладил на территории Киева схему незаконного сбыта ручных противотанковых гранатометов.

Как пишет прокуратура, сначала через объявление фигурант продал за 40 000 грн противотанковый гранатомет АТ-4 – при этом часть средств покупатель перевел фигуранту на карточку, а другую часть по почте после получения оружия.

АТ-4 – одноразовый гранатомет шведской разработки, в частности такое вооружение США передают Украине в рамках пакетов помощи.

Впоследствии, отмечают правоохранители, киевлянин по почте послал другому покупателю еще один гранатомет с промышленно изготовленными противотанковыми гранатами.

Прокуратура сообщает, что в результате спецоперации продавца задержали с поличным – и сообщили о подозрении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Также идет и расследование – правоохранители выясняют, откуда мужчина получил оружие и боеприпасы для продажи.

Максимально фигуранту грозит семь лет тюрьмы.

В Telegram ведомство добавляет следующие фото:

Фото: Telegram Киевская городская прокуратура

Фото: Telegram Киевская городская прокуратура

Фото: Telegram Киевская городская прокуратура

В сентябре 2023 года Нацполиция сообщила, что двое жителей Бориспольского района незаконно добыли и хранили зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы российских оккупантов, брошенные РФ в 2022 году. Суд решил передать вооружение на нужды ВСУ.

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