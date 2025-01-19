СБУ заявила о задержании 15 подозреваемых в незаконной торговле трофейным оружием

Задержанные (Фото: Служба безопасности Украины)

Служба безопасности Украины и Национальная полиция в течение суток провели спецоперацию по разоблачению нелегальной продажи оружия в четырех областях. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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В рамках спецоперации в течение суток были задержаны 15 подозреваемых. Также правоохранители предотвратили незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов.

В Киевской области задержан 31-летний местный житель и четыре его сообщника, которые торговали "трофейным" вооружением, вывезенным из районов бывших боев на восточном фронте. После переправки арсеналов они самостоятельно восстанавливали боевые характеристики средств поражения для продажи через личные связи в криминальных кругах.

Также в Киевской области нейтрализованы еще две группировки, пытавшиеся подпольно продать пулемет Калашникова, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В с выстрелами и патронами разного калибра.

В Одессе задержан еще один подозреваемый, который хотел продать самодельные взрывные устройства и боевые гранаты. У него изъято почти 1 кг тротила, собственноручно сделанную взрывчатку и партию гранат.

В Чернигове правоохранители задержали еще трех участников преступной группы, которые подыскивали клиентов для сбыта автоматического оружия и взрывчатки.

В Луцке на попытке продажи боевых гранат криминалитету разоблачен местный житель. В случае успешной реализации средств поражения он хотел "замести следы" и требовал проведения оплаты через "анонимные" платежные системы.

Всем задержанным сообщили о подозрении в незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Они находятся под стражей. Им грозит до семи лет тюрьмы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ