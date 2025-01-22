СБУ задержала адвоката, называет "одним из самых законспирированных агентов ФСБ" – фото

Задокументировано, как он скорректировал ракетный удар по компании, которая модернизирует и возобновляет беспилотники, сообщила СБУ

Задержанный (Фото: Служба безопасности Украины)

Служба безопасности Украины задержала адвоката из Днепра, который, по версии следствия, корректировал российские удары по городу, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В спецслужбе заявили, что предотвратили побег из Украины одного из наиболее законспирированных агентов Федеральной службы безопасности России в Днепропетровской области. Им оказался известный местный адвокат, корректировавший ракетные удары РФ по областному центру.

Мужчину задержали при попытке побега из Украины в пункте пропуска "Краковец". Задокументировано, как он скорректировал ракетные обстрелы россиян по местной компании, которая модернизирует и восстанавливает ударные и разведывательные дроны.

Следствие установило, что для нанесения максимального ущерба он передал ФСБ не просто общие координаты предприятия, а точные отметки расположения технологических цехов и складов хранения БпЛА.

Впоследствии россияне нанесли удар по его координатам, в результате чего шесть человек погибли, еще 30 – пострадали. Также в результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

По материалам производства, подозреваемый отчитался российским кураторам о последствиях "прилета" и для дальнейших обстрелов Днепра направил координаты другого стратегического объекта.

По данным СБУ, коммуникация адвоката с его российским куратором проходила через "связного". Им оказался старый знакомый подозреваемого, так называемый первый заместитель гауляйтера Красногвардейской районной администрации Крыма, работающий на ФСБ.

Во время обысков в доме и офисе задержанного изъяты мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами его подрывной деятельности в пользу России.

Адвокат объявлено о подозрении в государственной измене и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

19 января 2025 года СБУ заявила о задержании в Киеве адвоката, который, по версии следствия, вербовал для российской спецслужбы новых агентов, а также защищал в судах уже разоблаченных.

В тот же день правоохранители сообщили, что адвокат получил подозрение за то, что вместе с сообщниками переправил за границу более 100 военнообязанных.