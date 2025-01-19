СБУ: Задержан адвокат, который вербовал агентов для российского ГРУ и защищал их в судах
В Киеве правоохранители задержали адвоката, который, по версии следствия, вербовал для российской спецслужбы новых агентов, а также защищал в судах уже разоблаченных. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.
По данным спецслужбы, задокументировано, как юрист сначала помог оккупантам "подобрать" корректировщика вражеского огня по Украине, а после задержания информатора – защищал его в суде.
В СБУ утверждают, что адвокат был завербован сотрудником российского Главного разведывательного управления Виталием Наумовым во время личной встречи на территории России еще в 2015 году.
После начала полномасштабного вторжения он не только искал новых агентов и защищал их в судах, но и передавал российской спецслужбе информацию о сотрудниках СБУ, указанных в материалах уголовных производств и разоблачающих предателей, а также копировал и передавал процессуальные документы представителям спецслужбы России.
За каждое выполненное задание он получал денежное "вознаграждение" от Наумова, которое поступало ему через анонимные переводы средств, заявили в СБУ.
Во время обысков у адвоката изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с куратором и другими агентами. Ему сообщили о подозрении в государственной измене.
Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
В прокуратуре отметили, что одно из завербованных адвокатом лиц передавало разведке России данные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны в Харькове. Это лицо было разоблачено и осуждено.
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