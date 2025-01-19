СБУ: Задержан адвокат, который вербовал агентов для российского ГРУ и защищал их в судах

Мужчине объявлено о подозрении в государственной измене, ему грозит пожизненное лишение свободы

Подозреваемый (Фото: СБУ)

В Киеве правоохранители задержали адвоката, который, по версии следствия, вербовал для российской спецслужбы новых агентов, а также защищал в судах уже разоблаченных. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

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По данным спецслужбы, задокументировано, как юрист сначала помог оккупантам "подобрать" корректировщика вражеского огня по Украине, а после задержания информатора – защищал его в суде.

В СБУ утверждают, что адвокат был завербован сотрудником российского Главного разведывательного управления Виталием Наумовым во время личной встречи на территории России еще в 2015 году.

После начала полномасштабного вторжения он не только искал новых агентов и защищал их в судах, но и передавал российской спецслужбе информацию о сотрудниках СБУ, указанных в материалах уголовных производств и разоблачающих предателей, а также копировал и передавал процессуальные документы представителям спецслужбы России.

За каждое выполненное задание он получал денежное "вознаграждение" от Наумова, которое поступало ему через анонимные переводы средств, заявили в СБУ.

Во время обысков у адвоката изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с куратором и другими агентами. Ему сообщили о подозрении в государственной измене.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В прокуратуре отметили, что одно из завербованных адвокатом лиц передавало разведке России данные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны в Харькове. Это лицо было разоблачено и осуждено.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

18 января 2025 года СБУ сообщила о задержании в Киеве директора департамента сопровождения информационных систем одного из крупнейших банков Украины. По версии правоохранителей, он "донатил" на армию России.

В государственном Sense Bank сообщили, что всячески способствуют расследованию, которое проводят соответствующие государственные органы.