СБУ: Затримано адвоката, який вербував агентів для російського ГРУ та захищав їх у судах

Чоловіку оголошено про підозру в державній зраді, йому загрожує довічне позбавлення волі

Підозрюваний (Фото: СБУ)

У Києві правоохоронці затримали адвоката, який, за версією слідства, вербував для російської спецслужби нових агентів, а також захищав у судах уже викритих. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

За даними спецслужби, задокументовано, як юрист спочатку допоміг окупантам "підібрати" коригувальника ворожого вогню по Україні, а після затримання інформатора – захищав його в суді.

В СБУ стверджують, що адвокат був завербований співробітником російського Головного розвідувального управління Віталієм Наумовим під час особистої зустрічі на території Росії ще у 2015 році.

Після початку повномасштабного вторгнення він не тільки шукав нових агентів і захищав їх у судах, а й передавав російській спецслужбі інформацію про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень та викривали зрадників, а також копіював і передавав процесуальні документи представникам спецслужби Росії.

За кожне виконане завдання він отримував грошову "винагороду" від Наумова, яка надходила йому через анонімні перекази коштів, заявили в СБУ.

Під час обшуків у адвоката вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з куратором та іншими агентами. Йому повідомили про підозру в державній зраді.

Вирішується питання про обрання чоловіку міри запобіжного заходу. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У прокуратурі зазначили, що одна із завербованих адвокатом осіб передавала розвідці Росії дані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони в Харкові. Цю особу було викрито та засуджено.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

18 січня 2025 року СБУ повідомила про затримання у Києві директора департаменту супроводження інформаційних систем одного із найбільших банків України. За версією правоохоронців, він "донатив" на армію Росії.

У державному Sense Bank повідомили, що всіляко сприяють розслідуванню, котре проводять відповідні державні органи.