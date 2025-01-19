Адвокат с сообщниками вывезли более 100 ухилянтов за границу – СБУ о новых схемах

Спецслужба заявила, что в Киеве в преступную группу входил командир одного из добровольческих формирований, заключавший фиктивные контракты

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила, что за два дня вместе с Нацполицией ликвидировала 10 схем для уклонян в разных областях.

Спецслужба заявила, что удалось задержать всех организаторов сделок.

По данным следствия, фигуранты продавали военнообязанным поддельные медицинские справки или организовывали их переправку за границу в обход контрольно-пропускных пунктов.

В частности, подозрение получил адвокат: утверждается, что тот вместе с сообщниками переправил за границу более 100 военнообязанных, чьи данные вносились в списки волонтерских организаций.

СБУ заявляет о следующих разоблаченных схемах:

→ на Буковине удалось нейтрализовать группировку, которая помогала призывникам бежать по горным тропам в соседнюю страну Европейского союза (после получения заказа фигуранты забирали клиентов в оговоренном городе у границы, а затем показывали им скрытый "маршрут");

→ в Черновцах задержан депутат Селятинской общины и два сообщника, которые также выводили ухилянцев за границу лесными участками и водоемами;

→ на Житомирщине задержан директор местного центра первичной медико-санитарной помощи, продававший военнообязанным поддельные справки о "плохом" состоянии здоровья;

→ в Киеве разоблачена преступная группа, в которую входил командир одного из добровольческих формирований: он помогал своим "клиентам" избежать мобилизации – заключал с ними фиктивный контракт о прохождении службы в ВСУ;

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

→ в Черкасской области "на горячем" задержали бывшего начальника отдела Звенигородского райвоенкомата, который пытался списать с военного учета потенциального призывника, а также задержана бывшая должностница военно-врачебной комиссии, которая подделывала призывникам медицинские документы об инвалидности;

→ в Винницкой области разоблачены две "схемы" и задержаны четыре местных, которые за деньги предлагали военнообязанным бежать в соседнюю страну;

→ во Львовской области разоблачен чиновник Яворивского районного территориального центра комплектования, который зарабатывал на военнообязанных, подделывая их учетные данные как непригодные к службе.

В общем, правоохранители сообщили о подозрениях по семи статьям Уголовного кодекса.

Максимально фигурантам грозит 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Утром 17 января Нацполиция проводила более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными.

18 января ДБР сообщило о разоблачении народного депутата, который, по данным следствия , организовал незаконную переправку через границу своих знакомых.