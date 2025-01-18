Нардеп Бондарев организовал переправку знакомых за границу – источник

Константин Бондарев (Фото: Facebook политика)

Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении народного депутата народному депутату, который, по данным следствия, организовал незаконную переправку через границу своих знакомых. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о нардепе от Батькивщины Константине Бондареве.

Правоохранители утверждают, что с июля 2022 года политик направлял от своего имени письма в Государственную пограничную службу о предоставлении разрешения на выезд мужчин под видом водителей, которые якобы должны сопровождать нардепа за границей.

ГБР задокументировало 23 случая, когда на основании писем от избранника 18 мужчин призывного возраста пересекли границу без самого нардепа, поскольку он во время этого либо уже находился за пределами Украины, либо не выезжал из нее вообще.

Ведомство замечает: иногда для заграничных поездок нардепу требовалось одновременно до пяти водителей, а трое из таких "драйверов" вообще не вернулись в Украину.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

По материалам ГБР, Офис генерального прокурора сообщил нардепу о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу с использованием служебного положения и в служебном подлоге.

Максимально ему грозит семь лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на три года.

Также нардепу вручили ходатайство об избрании меры пресечения – содержании под стражей. Этот документ будет представлен для рассмотрения следователем судьей.

Правоохранители сообщили об обысках избранника и людей, которые по этой схеме выезжали за границу.

Собеседник LIGA.net сообщил, что подозреваемым по делу является избранник Бондарев. Нардеп трех созывов от Родины, последний раз он избрался в Раду на выборах 2019 года и был под номером 14 в партийном списке. Также Бондарев является членом парламентского Комитета по транспорту и инфраструктуре, председателем подкомитета по трубопроводному транспорту.