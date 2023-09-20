Суд отпустил под залог в 53 000 грн нардепа, которая пыталась выбросить взятку через забор

Антикоррупционный суд сообщил, что избрал действующему нардепу, которая подозревается в злоупотреблении влиянием, меру пресечения в виде залога в размере 53,6 тыс. грн. Судя по перечисленным пунктам подозрения, речь идет о Людмиле Марченко.

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Как сообщил ВАКС, народный депутат вместе с помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить решения о разрешении на выезд якобы с соблюдением необходимых формальностей. Установлены два эпизода и получение $11 300 от двух граждан за беспрепятственное пересечение границы.

Суд применил к подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 53 600 грн. Отмечается, что это максимальный размер залога, предусмотренный законом для такого преступления.

На подозреваемую также возложены другие предусмотренные законом обязанности, в частности, сдача на хранение паспорта и других документов, которые дают право выезда за границу.

5 июля правоохранители заявили о разоблачении нардепа Марченко и ее помощницы во время получения неправомерной выгоды за "помощь" в выезде за границу.

НАБУ и САП также обнародовали записи разговоров подозреваемых, переписку и видео, на котором нардеп Марченко пытается выбросить сверток с деньгами за забор своего дома.

12 июля фракция Слуга народа приостановила членство нардепа Людмилы Марченко, которая днем ранее вместе с помощницей была уведомлена о подозрении во взяточничестве из-за дела о "помощи" в выезде за границу гражданина под видом волонтера.

В августе 2023 года НАБУ и САП разоблачили на получении неправомерной выгоды действующего народного депутата и двух его подельников за передачу в аренду государственной земли.

13 сентября депутата Волынского областного совета разоблачили на получении взятки в размере $35 000. По данным следствия, чиновник требовал деньги от физического лица за приобретение земельного участка.

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