Выезд через систему "Шлях". НАБУ и САП заявили о разоблачении помощника нардепа на взятках
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро заявили о разоблачении помощника нардепа на получении неправомерной выгоды за "помощь" в выезде за границу, а также сообщили об обысках у нардепа. По данным депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, речь идет о нардепе от Слуги народа Людмиле Марченко.
В САП заявили, что детективы НАБУ разоблачили помощника нардепа на взятке, полученной за внесение данных в систему "Шлях".
По версии следствия, группа лиц систематически получала деньги за внесение сведений в систему "Шлях" через ОВА для дальнейшего беспрепятственного пересечения границы.
Проверяется причастность к указанному преступлению и народного депутата.
"В настоящее время детективы проводят неотложный обыск по месту жительства народного депутата в Тернопольской области. Детали – позже", – говорится в сообщении.
ОБНОВЛЕНО. Спикер фракции Слуга народа Юлия Палийчук сообщила LIGA.net, что информацию о помощнице Людмилы Марченко в СН узнали из СМИ.
"Все, что нам известно по состоянию на этот час, – это то, что Людмила Марченко пребывает на восьмом месяце беременности и готовится к рождению ребенка. Фракция изучит все факты и обстоятельства этого события и в случае наличия вины примет решение об исключении из фракции, как мы это делали уже много раз", – заявила Палийчук.
- 8 марта 2023 года Госбюро расследований сообщило, что семерых перевозчиков отключат от системы "Шлях" из-за незаконной перевозки военнообязанных за границу.
- Сегодня в ГПСУ заявили, что ужесточают проверку лиц, зарегистрированных в системе "Шлях", на законность их оснований для пересечения государственной границы.
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