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Выезд через систему "Шлях". НАБУ и САП заявили о разоблачении помощника нардепа на взятках

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 22:16
Выезд через систему
Людмила Марченко (Фото - Facebook Марченко)
обновлено

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро заявили о разоблачении помощника нардепа на получении неправомерной выгоды за "помощь" в выезде за границу, а также сообщили об обысках у нардепа. По данным депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, речь идет о нардепе от Слуги народа Людмиле Марченко.

В САП заявили, что детективы НАБУ разоблачили помощника нардепа на взятке, полученной за внесение данных в систему "Шлях".

По версии следствия, группа лиц систематически получала деньги за внесение сведений в систему "Шлях" через ОВА для дальнейшего беспрепятственного пересечения границы.

Проверяется причастность к указанному преступлению и народного депутата.

"В настоящее время детективы проводят неотложный обыск по месту жительства народного депутата в Тернопольской области. Детали – позже", – говорится в сообщении.

ОБНОВЛЕНО. Спикер фракции Слуга народа Юлия Палийчук сообщила LIGA.net, что информацию о помощнице Людмилы Марченко в СН узнали из СМИ.

"Все, что нам известно по состоянию на этот час, – это то, что Людмила Марченко пребывает на восьмом месяце беременности и готовится к рождению ребенка. Фракция изучит все факты и обстоятельства этого события и в случае наличия вины примет решение об исключении из фракции, как мы это делали уже много раз", – заявила Палийчук.

СПРАВКА. Система "Шлях" для пересечения границы позволяет мужчинам-водителям (волонтерам) легально пересекать границу Украины в условиях военного положения. Она была создана прежде всего для устранения коррупционных рисков в процессе выдачи разрешений и упрощения самой процедуры.
Оксана Житнюк, Юрий Смирнов
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