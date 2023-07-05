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Система "Шлях": Пограничники усиливают контроль за водителями из-за нарушений

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 17:16
Система
Граница (Фото: ГПСУ)

Государственная пограничная служба ужесточает проверку лиц, зарегистрированных в системе "Шлях", относительно законности их оснований для пересечения государственной границы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что такое решение вызвано зафиксированными нарушениями, совершаемыми через систему "Шлях".

Таким образом, за месяц более 1300 водителям было отказано в выезде.

20 лицензиатам временно прекратили доступ к системе.

СПРАВКА. Система "Шлях" для пересечения границы позволяет мужчинам-водителям (волонтерам) легально пересекать границу Украины в условиях военного положения. Она была создана, прежде всего, для устранения коррупционных рисков в процессе выдачи разрешений и упрощения самой процедуры.

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Артём Джерипа
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