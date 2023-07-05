Система "Шлях": Прикордонники посилюють контроль за водіями через порушення

Державна прикордонна служба посилює перевірку осіб, зареєстрованих у системі "Шлях", щодо законності їхніх підстав для перетину державного кордону. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Зазначається, що таке рішення викликано зафіксованими порушеннями, які вчиняють через систему "Шлях".

У такий спосіб, за місяць понад 1300 водіям відмовили у виїзді.

20 ліцензіатам тимчасово припинили доступ до системи.

ДОВІДКА. Система "Шлях" для перетину кордону дозволяє чоловікам-водіям (волонтерам) легально перетинати кордон України в умовах воєнного стану. Вона була створена насамперед для усунення корупційних ризиків у процесі видавання дозволів та спрощення самої процедури.

8 березня 2023 року Держбюро розслідувань повідомило, що сімох перевізників відключать від системи "Шлях" через незаконне перевезення військовозобов'язаних за кордон.

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