Виїзд через систему "Шлях". НАБУ і САП заявили про викриття помічника нардепа на хабарях
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро заявили про викриття помічника нардепа на одержанні неправомірної вигоди за "допомогу" у виїзді за кордон, а також повідомили про обшуки у нардепа. За даними депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка, мова йде про нардепку від Слуги народу Людмилу Марченко.
У САП заявили, що детективи НАБУ викрили помічника нардепа на хабарі, отриманому за внесення даних в систему "Шлях".
За версією слідства, група осіб систематично отримувала гроші за внесення відомостей в систему "Шлях" через ОВА задля подальшого безперешкодного перетину кордону.
Перевіряється причетність до вказаного злочину й народного депутата.
"Наразі детективи проводять невідкладний обшук за місцем проживання народного депутата у Тернопільській області. Деталі – згодом", – йдеться в повідомленні.
ОНОВЛЕНО. Речниця фракції Слуга народу Юлія Палійчук повідомила LIGA.net, що інформацію стосовно помічниці Людмили Марченко у СН дізналися зі ЗМІ.
"Усе, що нам відомо станом на цю годину, – це те, що Людмила Марченко перебуває на восьмому місяці вагітності і готується до народження дитини. Фракція вивчить усі факти й обставини цієї події і у разі наявності вини прийме рішення про виключення з фракції, як ми це робили уже багато разів", – заявила Палійчук.
- 8 березня 2023 року Держбюро розслідувань повідомило, що сімох перевізників відключать від системи "Шлях" через незаконне перевезення військовозобов'язаних за кордон.
- Сьогодні у ДПСУ заявили, що посилюють перевірку осіб, зареєстрованих у системі "Шлях", щодо законності їхніх підстав для перетину державного кордону.
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