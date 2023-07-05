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Виїзд через систему "Шлях". НАБУ і САП заявили про викриття помічника нардепа на хабарях

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 22:16
Виїзд через систему
Людмила Марченко (Фото - Facebook Марченко)
оновлено

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро заявили про викриття помічника нардепа на одержанні неправомірної вигоди за "допомогу" у виїзді за кордон, а також повідомили про обшуки у нардепа. За даними депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка, мова йде про нардепку від Слуги народу Людмилу Марченко.

У САП заявили, що детективи НАБУ викрили помічника нардепа на хабарі, отриманому за внесення даних в систему "Шлях".

За версією слідства, група осіб систематично отримувала гроші за внесення відомостей в систему "Шлях" через ОВА задля подальшого безперешкодного перетину кордону.

Перевіряється причетність до вказаного злочину й народного депутата.

"Наразі детективи проводять невідкладний обшук за місцем проживання народного депутата у Тернопільській області. Деталі – згодом", – йдеться в повідомленні.

ОНОВЛЕНО. Речниця фракції Слуга народу Юлія Палійчук повідомила LIGA.net, що інформацію стосовно помічниці Людмили Марченко у СН дізналися зі ЗМІ.

"Усе, що нам відомо станом на цю годину, – це те, що Людмила Марченко перебуває на восьмому місяці вагітності і готується до народження дитини. Фракція вивчить усі факти й обставини цієї події і у разі наявності вини прийме рішення про виключення з фракції, як ми це робили уже багато разів", – заявила Палійчук.

ДОВІДКА. Система "Шлях" для перетину кордону дозволяє чоловікам-водіям (волонтерам) легально перетинати кордон України в умовах воєнного стану. Вона була створена насамперед для усунення корупційних ризиків у процесі видавання дозволів та спрощення самої процедури.
Оксана Житнюк, Юрій Смірнов
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НАБУобшуккорупціяСАПшляхзабарлюдмила марченко
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